DIAMOCI DEL TU Why Xes con "Fire It Up"

Why Xes con "Fire It Up".

Su Diamoci Del Tu il nostro Irol ha incontrato Guido Lividini o Why XES, cantante sammarinese che ha partecipato alle selezioni del San Marino Song Contest. Hanno parlato dei progetti futuri di Why XES e rilanciato il brano “Fire It Up” con il quale ha partecipato alle semifinali del concorso.



I più letti della settimana: