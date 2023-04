MAGIA XXIV Festival Internazionale della Magia di San Marino La kermesse ideata e voluta dal Mago Gabriel diventata uno degli appuntamenti più importanti al mondo

XXIV Festival Internazionale della Magia di San Marino.

Sarebbero qualcuna in più le edizioni del Festival Internazionale della Magia di San Marino se non ci avesse messo lo zampino il covid, ma l'interesse attorno a questa manifestazione cresce di anno in anno, come il prestigio acquisito a livello internazionale.

La conduzione di questa edizione 2023 è stata affidata a Raul Cremona.

Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con il suo ideatore e fondatore Mago Gabriel.

