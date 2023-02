INCONTRI CON I MUSICISTI DI OGGI Puntata del 06 febbraio 2023 ...Piero Bonaguri

Puntata del 06 febbraio 2023 ...Piero Bonaguri.

La terza puntata con il maestro Piero Bonaguri, chitarrista di fama internazionale. E' docente di chitarra al Conservatorio di Bologna ed in numerosi corsi e masterclasses in tutto il mondo. Svolge attività concertistica nei cinque continenti: Repertorio segoviano e nuova musica per chitarra: In studio il maestro Augusto Ciavatta



I più letti della settimana: