Prima puntata con il maestro Enzo Filippetti, professore di Sassofono al Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma. Sia come solista sia come componente del Quartetto di Sassofoni Accademia, ha tenuto concerti in Italia e in numerose e ripetute tournée in tutto il mondo, Impegnato nello sviluppo del repertorio di musica contemporanea. In studio il maestro Augusto Ciavatta