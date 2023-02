Puntata del 27 gennaio 2023....John Kenny

La seconda puntata con il maestro John Kenny, trombonista e compositore britannico di fama mondiale.Kenny è professore alla Guildhall School of Music and Drama e al Royal Conservatoire of Scotland . [2] Ha ricevuto il Gaudeamus International Interpreters Award nel 1983 e l' International Trombone Association Lifetime Achievement Award nel 2017. [2] [3] Kenny faceva parte del team che ha creato la moderna ricostruzione del corno Carnyx. In studio il maestro Augusto Ciavatta ed il maestro Alessandro Capicchioni.