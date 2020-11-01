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Puntata del 1° novembre 2020

Tony Bennett viene considerato l'ultimo grande crooner, e la sua collaborazione con Lady Gaga non solo ha portato alla registrazione di tanti standard, e noi ascolteremo The lady is a tramp, ma anche all'organizzazione di un tour mondiale indimenticabile

di Lia Fiorio
1 nov 2020
Puntata del 1° novembre 2020

Nella prima parte:

LADY GAGA & TONY BENNETT/THE LADY IS A TRAMP

FABIO CONCATO & STEFANO BOLLANI/SE NON FOSSE PER LA MUSICA

SARAH JANE MORRIS & ANTONIO FORCIONE/ALL I WANT IS YOU

NINA SIMONE/LIVE ME OR LEAVE ME

STING/MY ONE AND ONLY LOVE

ALESSANDRO BOLSIERI E IROL/SILENO






Invece nella seconda parte del programma troviamo:

DIANA KRALL & NATALIE COLE/ROUTE 66

GRETCHEN PARLATO/CHEGA DE SAUDADE

MILES DAVIS/SO WHAT

JAZZMEIA HORN/EAST OF THE SUN

CHET BAKER/I FALL IN LOVE TOO EASILY

MICHEL PETRUCCIANI/BESAME MUCHO/LOOKING UP

Seconda parte

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