Puntata del 13 dicembre 2020

Ecco le canzoni della prima parte del programma.
RAY CHARLES/RUDOLPH
DIANA KRALL/EXACTLY LIKE YOU
KURT ELLING/AMERICAN TUNE
JAMIE CULLUM/LET IT SNOW
AL JARREAU/ONE NOTE SAMBA
MELODY GARDOT & STING/LITTLE SOMETHING
Invece nella seconda parte:
HARRY CONNICK JR/SLEIGH RIDE
SIMONA MOLINARI/EGOCENTRICA
INDIARA SFAIR & ARTHUR SOWINSKY/IMPROVISATION IN Cm
JACOB COLLIER/THE CHRISTMAS SONG
THE MANHATTAN TRANSFER/BIRDLAND
TONY BENNETT & AMY WINEHOUSE/BODY & SOUL
CHET BAKER/I'M A FOOL TO WANT YOU
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