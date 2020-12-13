TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:13 Solidarietà e cultura si incontrano: i guadagni del libro di Rastelli donati per la Sclerosi Multipla 18:59 Bilancio 2021: entra nel vivo la maratona di fine anno, già approvati alcuni articoli chiave 18:43 Coprifuoco notturno e cenone al ristorante: le misure per le festività nel nuovo decreto 17:50 Covid-19, Rimini oggi è la provincia più colpita in Emilia Romagna per numero di decessi: 25 17:46 Rotary Club San Marino, collaborazione con Conad per la donazione di buoni spesa 16:51 Smog: a Rimini limitazioni alla circolazione dal 18 al 21 dicembre 16:40 Natale, Boccia riafferma la 'linea dura': “Se qualcuno ipotizza feste e cenoni, sbaglia di grosso” 15:33 Prestito ponte, RF vuole il referendum abrogativo: "Fermare il Decreto è fermare un indebitamento sciagurato" 15:23 Scuola, Emilia-Romagna pronta a far tornare gli studenti dal 7 gennaio 13:53 Covid San Marino: 24 nuovi contagi e un ricovero in più, le raccomandazioni dei medici per festività sobrie
  1. Home
  2. News radio
  3. San Marino Podcast
  4. Jazzami

Puntata del 13 dicembre 2020

Questa puntata prenatalizia si apre con il grande cantante americano alla prese con la prima renna di Babbo Natale, E se volete imparare i nomi di tutte le renne della magica slitta ascoltate con attenzione le parole di Sleigh ride di Harry Connick Jr.

di Lia Fiorio
13 dic 2020
Puntata del 13 dicembre 2020

Ecco le canzoni della prima parte del programma.

RAY CHARLES/RUDOLPH

DIANA KRALL/EXACTLY LIKE YOU

KURT ELLING/AMERICAN TUNE

JAMIE CULLUM/LET IT SNOW

AL JARREAU/ONE NOTE SAMBA

MELODY GARDOT & STING/LITTLE SOMETHING




Invece nella seconda parte:

HARRY CONNICK JR/SLEIGH RIDE

SIMONA MOLINARI/EGOCENTRICA

INDIARA SFAIR & ARTHUR SOWINSKY/IMPROVISATION IN Cm

JACOB COLLIER/THE CHRISTMAS SONG

THE MANHATTAN TRANSFER/BIRDLAND

TONY BENNETT & AMY WINEHOUSE/BODY & SOUL

CHET BAKER/I'M A FOOL TO WANT YOU


Seconda parte

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Jazzami