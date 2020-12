Puntata del 13 dicembre 2020

Ecco le canzoni della prima parte del programma.

RAY CHARLES/RUDOLPH

DIANA KRALL/EXACTLY LIKE YOU

KURT ELLING/AMERICAN TUNE

JAMIE CULLUM/LET IT SNOW

AL JARREAU/ONE NOTE SAMBA

MELODY GARDOT & STING/LITTLE SOMETHING











Invece nella seconda parte:

HARRY CONNICK JR/SLEIGH RIDE

SIMONA MOLINARI/EGOCENTRICA

INDIARA SFAIR & ARTHUR SOWINSKY/IMPROVISATION IN Cm

JACOB COLLIER/THE CHRISTMAS SONG

THE MANHATTAN TRANSFER/BIRDLAND

TONY BENNETT & AMY WINEHOUSE/BODY & SOUL

CHET BAKER/I'M A FOOL TO WANT YOU