Puntata del 15 Novembre

Infatti nei primi 30 minuti ascolterete:
STEFANO BOLLANI/CRUDELIA DEMON
NINA SIMONE/I WANT A LITTLE SUGAR IN MY BOWL
RANDY CRAWFORD & JOE SAMPLE/EVERY DAY I HAVE THE BLUES
MELODY GARDOT & STING/LITTLE SOMETHING
NATE SMITH & GRETCHEN PARLATO/PAGES
SARAH VAUGHAN/NICE WORK IF YOU CAN GET IT
JAMIE CULLUM/PLEASE DON'T STOP THE MUSIC
LADY GAGA/BEWITCHED, BOTHERED AND BEWILDERED
Le proposte della seconda parte del programma:
STACEY KENT/ONE NOTE SAMBA
ROBERTO MONTI/LE VIRGOLE FUGGITE
ESPERANZA SPALDING/I CAN'T HELP IT
TONY BENNETT & DIANA KRALL/CAN'T TAKE THAT AWAY FROM ME
JORJA SMITH/NO SCRUBS
MARK KNOPFLER & CHRIS BOTTI/WHAT A WONDERFUL WORLD
AL JARREAU/AGUA DE BEBER