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Puntata del 15 Novembre

Stefano Bollani è sì compositore, pianista e cantante, in più attivo anche come scrittore, attore, umorista e showman. Una personalità davvero versatile dalle mille sfaccettature, in questa puntata di Jazzami con una versione no-fear di una delle colonne

di Lia Fiorio
18 nov 2020
Puntata del 15 Novembre


Infatti nei primi 30 minuti ascolterete:

STEFANO BOLLANI/CRUDELIA DEMON

NINA SIMONE/I WANT A LITTLE SUGAR IN MY BOWL

RANDY CRAWFORD & JOE SAMPLE/EVERY DAY I HAVE THE BLUES

MELODY GARDOT & STING/LITTLE SOMETHING

NATE SMITH & GRETCHEN PARLATO/PAGES

SARAH VAUGHAN/NICE WORK IF YOU CAN GET IT

JAMIE CULLUM/PLEASE DON'T STOP THE MUSIC

LADY GAGA/BEWITCHED, BOTHERED AND BEWILDERED






Le proposte della seconda parte del programma:

STACEY KENT/ONE NOTE SAMBA

ROBERTO MONTI/LE VIRGOLE FUGGITE

ESPERANZA SPALDING/I CAN'T HELP IT

TONY BENNETT & DIANA KRALL/CAN'T TAKE THAT AWAY FROM ME

JORJA SMITH/NO SCRUBS

MARK KNOPFLER & CHRIS BOTTI/WHAT A WONDERFUL WORLD

AL JARREAU/AGUA DE BEBER

Seconda parte

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