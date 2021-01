Puntata del 17 gennaio 2021 Stasera si va in giro per il mondo dalla Finlandia alla Catalogna, ma si resta anche in territorio con Sara Jane Ghiotti, tra cover curiose come Scrubs di Jorja Smith e registrazioni storiche come Lady Bird del grande Baker

Puntata del 17 gennaio 2021.

Ecco la scaletta della prima mezz'ora:

GREGORY PORTER/MOANIN'

ANNA HAUSS/I CAN'T REMEMBER LOVE

QUARANTINE BIG BAND HELSINKI/BIRDLAND

RONNY JORDAN/SO WHAT

BEYONCE'/AT LAST

CHET BAKER (IN MILAN)/LADY BIRD



Invece nella seconda parte:

ANGELA HAGERBACH/NOW'S THE TIME

STING/AROUND MIDNIGHT

SARA JANE GHIOTTI/IT MIGHT AS WELL BE SPRING

SANT'ANDREU JAZZ BAND & LUIGI GRASSO/ANTHROPOLOGY

JORJA SMITH/NO SCRUBS

MILES DAVIS/MILES AHEAD



