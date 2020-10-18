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Puntata del 18 ottobre 2020

Stasera ad aprire il programma una speciale registrazione live del grandissimo Quincy Jones e la sua Soul Bossanova, canzone scritta in 20 minuti, in aereo, di ritorno dal tour brasiliano con Dizzie Gillespie.

di Lia Fiorio
18 ott 2020
Puntata del 18 ottobre 2020

Ecco la scaletta della prima parte:

QUINCY JONES/SOUL BOSSANOVA (LIVE LATE SHOW)

COVER THE WATERFRONT/ANNIE LENNOX

JAMIE CULLUM/I GET A KICK OUT OF YOU

SIMONA MOLINARI & GILBERTO GIL/SAMPA MILANO

CHET BAKER/LIKE SOMEONE IN LOVE

BAGS GROOVE/MODERN JAZZ QUARTET & BOB MC FERRIN & TAKE 6

TONY BENNETT & LADY GAGA/BANG BANG

DIZZY GILLESPIE & SONNY STITT & SONNY ROLLINS/ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET

SARA JANE GHIOTTI/CHORO PRO ZE


 


E questa è la seconda parte:

MILES DAVIS/MILES AHEAD

VERONICA HARCSA/COME TOGETHER

OLEG AKKURATOV/IT WOULD HAPPEN TO ME

PAOLO FRESU/ALMENO TU NELL'UNIVERSO


Seconda parte

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