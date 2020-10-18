Puntata del 18 ottobre

Ecco la scaletta della prima parte:
QUINCY JONES/SOUL BOSSANOVA (LIVE LATE SHOW)
COVER THE WATERFRONT/ANNIE LENNOX
JAMIE CULLUM/I GET A KICK OUT OF YOU
SIMONA MOLINARI & GILBERTO GIL/SAMPA MILANO
CHET BAKER/LIKE SOMEONE IN LOVE
BAGS GROOVE/MODERN JAZZ QUARTET & BOB MC FERRIN & TAKE 6
TONY BENNETT & LADY GAGA/BANG BANG
DIZZY GILLESPIE & SONNY STITT & SONNY ROLLINS/ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET
SARA JANE GHIOTTI/CHORO PRO ZE
E questa è la seconda parte:
MILES DAVIS/MILES AHEAD
VERONICA HARCSA/COME TOGETHER
OLEG AKKURATOV/IT WOULD HAPPEN TO ME
PAOLO FRESU/ALMENO TU NELL'UNIVERSO