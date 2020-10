JAZZAMI Puntata del 18 ottobre Stasera ad aprire il programma una speciale registrazione live del grandissimo Quincy Jones e la sua Soul Bossanova, canzone scritta in 20 minuti, in aereo, di ritorno dal tour brasiliano con Dizzie Gillespie.

Puntata del 18 ottobre.

Ecco la scaletta della prima parte:

QUINCY JONES/SOUL BOSSANOVA (LIVE LATE SHOW)

COVER THE WATERFRONT/ANNIE LENNOX

JAMIE CULLUM/I GET A KICK OUT OF YOU

SIMONA MOLINARI & GILBERTO GIL/SAMPA MILANO

CHET BAKER/LIKE SOMEONE IN LOVE

BAGS GROOVE/MODERN JAZZ QUARTET & BOB MC FERRIN & TAKE 6

TONY BENNETT & LADY GAGA/BANG BANG

DIZZY GILLESPIE & SONNY STITT & SONNY ROLLINS/ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET

SARA JANE GHIOTTI/CHORO PRO ZE





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





E questa è la seconda parte:

MILES DAVIS/MILES AHEAD

VERONICA HARCSA/COME TOGETHER

OLEG AKKURATOV/IT WOULD HAPPEN TO ME

PAOLO FRESU/ALMENO TU NELL'UNIVERSO



Audio Gallery Seconda parte



I più letti della settimana: