Puntata del 27 dicembre 2020

Nella prima parte:
AL JARREAU & TAKE 6/I'LL BE HOME FOR CHRISTMAS
TERRY MYERS/SOMEDAY SWEETHEART
ESPERANZA SPALDING/OVERJOYED
DAVE BRUBECK QUARTET/SANTA CLAUS IS COMIN' TO TOWN
CARMEN MC RAE/TAKE FIVE MONTREAUX 1982
KURT ELLING/LIL DARLIN
Invece nella seconda mezz'ora:
ELLA FITZGERALD/RUDOLPH THE RED NOSE REINDEER
JAMIE CULLUM/PLEASE DON'T STOP THE MUSIC
STACEY KENT/YUO'VE GOT A FIREND
GREGORY PORTER/WHEN YOU WISH UPON A STAR
GINO PAOLI & DANILO REA & ENRICO RAVA/IL CIELO IN UNA STANZA
FRANK SINATRA/FLY ME TO MOON
CHRISTINA AGUILERA/STORMY WEATHER
PAOLO FRESU QUARTET/WHITE CHRISTMAS