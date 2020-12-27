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Puntata del 27 dicembre 2020

Una edizione speciale natalizia per farsi gli auguri sempre con i grandi nomi del jazz e tante canzoni natalizie classiche, da Rudolph a White Christmas, tanti auguri di buone feste in jazz

di Lia Fiorio
27 dic 2020
Puntata del 27 dicembre 2020

Nella prima parte:

AL JARREAU & TAKE 6/I'LL BE HOME FOR CHRISTMAS

TERRY MYERS/SOMEDAY SWEETHEART

ESPERANZA SPALDING/OVERJOYED

DAVE BRUBECK QUARTET/SANTA CLAUS IS COMIN' TO TOWN

CARMEN MC RAE/TAKE FIVE MONTREAUX 1982

KURT ELLING/LIL DARLIN




Invece nella seconda mezz'ora:

ELLA FITZGERALD/RUDOLPH THE RED NOSE REINDEER

JAMIE CULLUM/PLEASE DON'T STOP THE MUSIC

STACEY KENT/YUO'VE GOT A FIREND

GREGORY PORTER/WHEN YOU WISH UPON A STAR

GINO PAOLI & DANILO REA & ENRICO RAVA/IL CIELO IN UNA STANZA

FRANK SINATRA/FLY ME TO MOON

CHRISTINA AGUILERA/STORMY WEATHER

PAOLO FRESU QUARTET/WHITE CHRISTMAS


Seconda parte

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