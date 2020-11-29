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Puntata del 29 Novembre 2020

Un po' di jazz, un po' di blues, artisti del territorio e dal mondo, collaborazioni importanti e solisti fantastici

di Lia Fiorio
29 nov 2020
Puntata del 29 Novembre 2020

Per aprire questa puntata un indimenticabile pianista:

MICHEL PETRUCCIANI/BRAZILIAN SUITE

JACOB COLLIER/ALL NIGHT LONG

LARA PUGLIA & ROBERTO MONTI & FABIO CASALI/BLACK CROW

NORAH JONES/FLAME TWIN

JOHN LEE HOOKER/KIDDIO

ALL ABOUT THAT BASS/POSTMODERN JUKEBOX




Nella seconda parte subito una straordinaria collaborazione:

HANCOCK, PINK, SEAL, INDIA AIRE/IMAGINE

PAT METHENY GROUP/LAST TRAIN HOME (UMBRIA JAZZ)

CYRILLE AIMEE/JUST THE TWO OF US

JEFF GOLDBLUM & THE MILDRED SNITZER ORCHESTRA FEAT. HALEY REINHART/MY BABY JUST CARES FOR ME

EMMALINE/HIT ME ONE MORE TIME

GINO PAOLI & ENRICO RAVA & DANILO REA/TIME AFTER TIME

Seconda parte

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