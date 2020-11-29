Puntata del 29 Novembre 2020

Per aprire questa puntata un indimenticabile pianista:
MICHEL PETRUCCIANI/BRAZILIAN SUITE
JACOB COLLIER/ALL NIGHT LONG
LARA PUGLIA & ROBERTO MONTI & FABIO CASALI/BLACK CROW
NORAH JONES/FLAME TWIN
JOHN LEE HOOKER/KIDDIO
ALL ABOUT THAT BASS/POSTMODERN JUKEBOX
Nella seconda parte subito una straordinaria collaborazione:
HANCOCK, PINK, SEAL, INDIA AIRE/IMAGINE
PAT METHENY GROUP/LAST TRAIN HOME (UMBRIA JAZZ)
CYRILLE AIMEE/JUST THE TWO OF US
JEFF GOLDBLUM & THE MILDRED SNITZER ORCHESTRA FEAT. HALEY REINHART/MY BABY JUST CARES FOR ME
EMMALINE/HIT ME ONE MORE TIME
GINO PAOLI & ENRICO RAVA & DANILO REA/TIME AFTER TIME
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