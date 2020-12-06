Puntata del 6 dicembre 2020

Nella prima parte ascoltiamo:
LADY GAGA & TONY BENNETT/WINTER WONDERLAND
DAVE BRUBECK/GOLDEN BROWN
MELODY GARDOT/IF THE STARS WERE MINE
MICHAEL BUBLE' & NELLY FURTADO/QUANDO QUANDO QUANDO
ELLA FITZGERALD/BLUE SKIES
KENNY BANKS JR. & KURT ELLING/GEROGIA ON MY MIND
THE MANHATTAN TRANSFERT/CANTALOOP (FLIP OUT)
YUSSEF KAMAAL/CALLIGRAPHY
AL JARREAU/SOPHISTICATED LADY
Nella seconda parte:
JACOB COLLIER & DANIEL CAESAR/TIME ALONE WITH YOU
NECESSITY/EMMALINE
FRANK SINATRA/THE LADY IS A TRAMP
FABRIZIO BOSSO QUARTET & KARIMA/THE CHRISTMAS SONG
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