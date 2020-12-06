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Puntata del 6 dicembre 2020

Grandissimi nomi del passato e giovani musicisti jazz: da Dave Brubeck ad Ella Fitzgerald, da Yussef Kamaal a Karima, tra standard e classici natalizi

di Lia Fiorio
6 dic 2020
Puntata del 6 dicembre 2020

Nella prima parte ascoltiamo:

LADY GAGA & TONY BENNETT/WINTER WONDERLAND

DAVE BRUBECK/GOLDEN BROWN

MELODY GARDOT/IF THE STARS WERE MINE

MICHAEL BUBLE' & NELLY FURTADO/QUANDO QUANDO QUANDO

ELLA FITZGERALD/BLUE SKIES

KENNY BANKS JR. & KURT ELLING/GEROGIA ON MY MIND

THE MANHATTAN TRANSFERT/CANTALOOP (FLIP OUT)

YUSSEF KAMAAL/CALLIGRAPHY

AL JARREAU/SOPHISTICATED LADY




Nella seconda parte:

JACOB COLLIER & DANIEL CAESAR/TIME ALONE WITH YOU

NECESSITY/EMMALINE

FRANK SINATRA/THE LADY IS A TRAMP

FABRIZIO BOSSO QUARTET & KARIMA/THE CHRISTMAS SONG


Seconda parte

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