PUNTATA DEL 6 DICEMBRE 2023 La Felicità in Testa

Nutrimenti per i capelli e visita tricologica sono gli argomenti di questa puntata, ne parleremo con Luigi Ceccoli di Equipe Luigi.

La Felicità in Testa, in onda su Radio San Marino dal lunedì al venerdì alle ore 9.30 e in replica alle 18.30.

Il sabato con due repliche, alle ore 10.30 e 18.30.

