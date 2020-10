A Lotus Lounge, Max Walker

Max Walker all’età di otto anni inizia a studiare chitarra e canto e contemporaneamente si avvicina all’ascolto della musica rock. Con il progredire della sua formazione tecnica e l’ascolto sempre più attento del panorama musicale mondiale, inizia a sentire il bisogno di scrivere musica propria e testi propri. Già all’età di sedici anni il suo cassetto dei pentagrammi inizia a riempirsi di idee, portate in giro, con successo, in vari pub del circondario.

Partecipa a diverse manifestazioni musicali e festival, riscuotendo consenso e un interesse sempre maggiore, che lo inducono ad iniziare il suo percorso artistico. A fine 2016 nel mese di dicembre esce il terzo singolo, Christmas for you, il cui videoclip viene ambientato sotto le luci Natalizie. E' del 2017 Max Walker la cover "Halleluja" del grande e compianto Leonard Cohen. Il brano viene interpretato da Max su base originale, sia in lingua inglese che in lingua francese con i rispettivi videoclip. Insieme a Pier Matteo Carattoni della Lotus Music lo abbiamo incontrato per parlare del suo nuovo singolo "Cercami se vuoi"