MUSICA Bere: il nuovo singolo di ExNovo Giovane cantautore nostalgico e lievemente spettrale prodotto da Piermatteo Carattoni per Lotus Music Production.

La formazione di ExNovo è molto varia: l’approccio alla musica arriva presto, a 8 anni, con lo studio della tromba nell’istituto della sua città. Il tempo passa e si affaccia la passione per il rock ed il brit-pop, parte fondamentale della sua formazione. La fascinazione per la scrittura non tarda ad arrivare grazie ai grandi artisti della musica italiana tra cui, primo fra tutti, Fabrizio De Andrè ma anche esponenti di una scena più contemporanea quali, ad esempio, Motta. ExNovo, intesa come mission artistica, intende, a ben guardare, sintetizzare ed amalgamare i riferimenti già elencati in una chiave che possa davvero rappresentare i suoi messaggi che spaziano dall’amore, alla malinconia a frammenti di vita, sensazioni e flussi di coscienza. Presenta il suo nuovo singolo Bere per Lotus Music Production.



