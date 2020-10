MUSICA Dario B D Bruschi "Un altra cosa" è il suo nuovo singolo

Dario B D Bruschi nasce a Firenze e fa della ricerca di emozioni e di ciò che arriva dritto al cuore dell’ascoltatore la sua Stella Polare nella sua composizione musicale. Comincia partecipando come tenore in diversi cori tra cui il Coro dell’Opera del Duomo di Firenze. Dopo avere imparato le basi di pianoforte e chitarra, fonda la band musicale Don’t Panic, Tribute Band del gruppo inglese Coldplay, in cui ricopre il ruolo di cantante e chitarrista aggiunto.

La band si esibisce nel corso degli anni in molti locali della zona di Firenze e provincia, in Toscana e in Umbria. Ricopre poi il ruolo di cantante nel trio acustico La Canaglia Acustica, un gruppo formato da due chitarre e voce, che interpreta nei propri concerti un repertorio blues, rock e pop con arrangiamenti originali. Nel più recente progetto The S.T.A.F. (Semplice Trio Acustico Fiorentino) affianca a cover di famosi pezzi internazional. Ora fa parte della Lotus Music e ci presenta il suo nuovo singolo "Un altra cosa".







