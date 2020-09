MUSICA Devin cantante Pop/Rock e Heavy Metal Amare la musica significa esplorare, sperimentare e non fermarsi ad un solo genere

Devin cantante Pop/Rock e Heavy Metal.

Devin il primo ospite di questa nuova stagione di Lotus Lounge, in collaborazione con Piermatteo Carattoni e Lotus Music, inizia il proprio cammino musicale in giovanissima età suonando la batteria e cantando ma, in seguito alla formazione della sua prima band, decide di dedicarsi al solo ruolo di cantante ed autore. Durante gli anni ha studiato canto moderno e canto lirico, approfondendo inoltre tecniche di canto più estreme, fra cui il growl. Devin si è esibito dal vivo per diversi anni come solista e come frontman della sua prima band hard rock "Blacklou". Si è raccontato ai nostri microfoni e ci ha presentato il suo nuovo singolo "I’ll be there".





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: