MUSICA Emanuele Masini A Lotus Lounge con "Vivo"

Emanuele Masini.

Il protagonista del lotus Lounge di questa settimana si chiama Emanuele Masini. Nato all'inizio degli anni '80 nella Bassa padana, come viene chiamata la striscia di pianura lungo il fiume Po, in un paese tagliato in due dalla via Emilia che corre parallela alla ferrovia e alla mitica Autostrada del Sole. Nel 2017, in concomitanza con un cambio di lavoro che lo ha portato a Reggio Emilia, ha deciso di tornare a dedicare più tempo alla musica e di prendere nella pausa pranzo lezioni al Professional Music Institute dal maestro Alessandro Altarocca. Ha da sempre scritto ma senza darci peso, poi nella vita capita sempre qualcosa che ti costringe a dare un peso a tutto. In questo modo è nato Vivo.





