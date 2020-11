MUSICA Frankie Brasco canta l'amore per la sua Verona Chitarrista, cantautore che attraverso la sua musica racconta le emozioni

Frankie Brasco canta l'amore per la sua Verona.

Nel Lotus Lounge arriva Frankie Brasko. Nasce a Verona il 17/09/1978, e a 5 anni ha il suo primo approccio con la musica iniziando a suonare la chitarra classica. Questa viene accantonata poco dopo in favore di una più fiammante chitarra elettrica con la quale, da autodidatta, comincia a misurarsi con le cover di alcune tra le band più popolari degli anni Settanta e Ottanta. Inizia un periodo di attività live nei locali, periodo durante il quale arrivano le prime e numerose canzoni inedite che, per qualche anno, dovranno accontentarsi di rimanere nel cassetto, come un sogno non ancora realizzato.Oggi ci presenta il suo nuovo singolo dal titolo "Verona monella" in collaborazione con la Lotus Music.









