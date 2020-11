MUSICA Giuliano Bruscantini Pluristrumentista con varie influenze musicali ci presenta il suo "Just a Bet"

Giuliano Bruscantini.

Giuliano Bruscantini è un cantante di formazione jazzistica, pluristrumentista, nei suoi progetti, oltre alla voce, suona la chitarra, il piano, il synth e la tromba. Nei suo brani confluiscono tutte le sue esperienze musicali legate al jazz, pop, funk fino all’elettronica. Ha pubblicato nel 2015 il suo primo album “4° Tempo” che, per alcuni anni ha suonato in duo in performance multimediali con il Vj Marco Di Battista.











(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: