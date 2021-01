Gli Young Gardens a Lotus Lounge

Gli Young Gardens si formano a Mirandola, provincia di Modena nel 2013 a seguito di un'idea di Martino Greco (batteria) e Pietro Dondi (chitarra) che chiedono a loro amici, Francesco Prandini (voce) e Marcello Cavicchioli (basso), Gabriele Gambuzzi (tastiere), di cominciare a suonare insieme. Nel 2014 suonano dal vivo per la prima volta e partecipano ad un concorso locale in cui si posizionano secondi. Durante la primavera del 2020 riescono a pubblicare il primo album Paronomasia, contenente 11 inediti, per poi concludere l'anno con un nuovo singolo "DYNAMOLIGHT" e un videoclip, il primo per la band. Ne abbiamo parlato insieme a Francesco Prandini .