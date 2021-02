MUSICA Il Rock dei Like Hell A Lotus Lounge il loro nuovo singolo "Out Of My Mind"

Il Rock dei Like Hell.

Il progetto "Like Hell" nasce a Finale Ligure, Savona, nel 2018 da un'idea, nata tre anni prima, del chitarrista Fabio Campo e del batterista Vittorio Consoli. Nel 2018 entra nella band il cantante e compositore Daniele Barone con cui i Like Hell possono completare, a tempo record, i primi brani inediti ed iniziare a lavorare su nuove composizioni.

Il nuovo singolo s'intitola "Out Of My Mind".





