MUSICA La Papillon Vintage Band Conosciuta per il repertorio musicale italiano anni '30, '40 e '50, è un gruppo che nasce dalla passione di 6 amici

La Papillon Vintage Band.

Papillonair, questo il titolo del nuovo lavoro, della "Papillon Vintage Band" è un concept album che in 9 brani racconta la storia di un crooner italiano degli anni '20.“Un sogno che si realizza! Complessivamente il lavoro ci rispecchia" ha detto Andrea Valbonetti, voce della vintage band e protagonista del Lotus Lounge di Radio san Marino,"sono le nostre note, le nostre sonorità modernizzate, piacevoli anche per un pubblico che generalmente non ascolta musica italiana anni '30.









