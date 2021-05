Protagonista del Lotus Lounge è Frankie Brasko, al secolo Francesco Gerace. Nasce a Verona il 17/09/1978. A 5 anni ha il suo primo approccio con la musica iniziando a suonare la chitarra classica. Questa viene accantonata poco dopo in favore di una più fiammante chitarra elettrica con la quale, da autodidatta, comincia a misurarsi con le cover di alcune tra le band più popolari degli anni Settanta e Ottanta. Inizia un periodo di attività live nei locali, periodo durante il quale arrivano le prime e numerose canzoni inedite che, per qualche anno, dovranno accontentarsi di rimanere nel cassetto, come un sogno non ancora realizzato. Ora a Lotus Lounge presenta il suo nuovo singolo " Monica lo Sa"