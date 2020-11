Paolo Mansanti a Lotus Lounge

Paolo Mansanti, cantautore e autore letterario con all’attivo diverse pubblicazioni in entrambi gli ambiti. Nel 2016 dà alle stampe la raccolta di poesie In viaggio volume I edito da Cicorivolta Edizioni. Seguono, nello stesso anno, il saggio Un commento al pensiero di Jacques Lacan e In viaggio volume II Il canzoniere, sempre per Cicorivolta Edizioni. Lo avevamo incontrato a Dicembre 2019 con il singolo "Il Mago" ora torna con una nuova produzione dal titolo "Non farlo Vedere"