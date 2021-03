Il protagonista del Lotus Lounge di questa settimana è Sonny Chamaquito. All'età di 16, nasce la passione per la musica e in particolare per il genere reggaeton, sin da subito inizia a cantare e fare pratica di canto da autodidatta, impara contemporaneamente la lingua spagnola, anche grazie ad un suo amico di dominicano che lo perfeziona nella pronuncia. Il suo nuovo singolo si intitola "Morena Tropical"