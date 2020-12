MUSICA "Viveressia" una storia, una canzone Deborah Beccari vive il suo sogno divenuto realtà racconatndo di se nel nuovo singolo

"Viveressia" una storia, una canzone.

Deborah Beccari,è la protagonista del Lotus Lounge di oggi, da sempre cantante per passione, scopre la sua vena creativa frequentando un corso di songwriting tenuto da Piermatteo Carattoni. L’esperienza è una vera e propria illuminazione che la porta a comporre in brevissimo tempo tre inediti. I brani, inizialmente arrangiati a scopo didattico, non ne vogliono sapere di restare nel cassetto e vengono pubblicati sotto forma di un Ep d’esordio, intitolato “Imparando a crederci”.

Deborah ci presenta il suo "Viveressia" un singolo che racconta un'esperienza di vita realmente vissuta dalla cantante che si propone come obbiettivo di essere un aiuto a chi è ancora nel tunnel dei disturbi alimentari, senza vederne l'uscita che invece c'è.











