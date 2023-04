Più ti piaci più piaci con Annamaria Bianchi

Annamaria Bianchi, s consulente d’immagine. La passione per la moda, l’attitudine per lo stile ed il buon gusto, il senso estetico, la sensibilità e intuizione per tutto ciò che è “bello”, l' hanno portato ad intraprendere un’attività professionale attinente, che le ha permesso di esprimere competenze e interessi. E così, dopo anni di studio, è diventata una delle consulenti d’immagine più affermate del Paese.



