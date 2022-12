Puntata del 25 dicembre 2022

Una puntata tutta natalizia questa di Radio Tutti, dove tra brindisi e allegria i ragazzi hanno raccontato come trascorreranno queste feste e naturalmente non sono mancati gli auguri. Buone feste a tutti voi che ci seguite anche in podcast da parte di Anna Gaspari, Irol e dagli speaker di Radiotutti, che con il loro entusiasmo e la loro bravura sanno realizzare ogni volta un appuntamento meraviglioso. Continuate a seguirci in diretta su Radio San Marino l' ultima domenica di ogni mese alle ore 9.





Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.