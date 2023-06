Puntata del 25 giugno 2023

Ultima puntata della stagione per Radiotutti, come di consueto in trasferta alla Casa Vacanze San Marino, a Pinarella di Cervia.

Un ringraziamento a tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci durante l' anno, a coloro che ci hanno supportato nell' organizzazione, ai nostri bravissimi ragazzi e a tutti gli ascoltatori che ci seguono sempre. In questa puntata (registrata prima della partenza dei nostri atleti per gli "Special Olympics World Games di Berlino), abbiamo parlato di estate, vacanze, eventi e musica. Con noi, ospite Paolo Bartolini di Radio Web InVolo. Ci ritroviamo ad ottobre, intanto a tutti voi da parte di Anna e Irol, l' augurio di una bellissima estate e buon ascolto della nostra puntata.

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.







