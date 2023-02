Puntata del 26 febbraio 2023

Puntata del 26 febbraio 2023.

Una puntata tutta dedicata allo sport ed in particolare al calcio femminile, con la presenza graditissima di Viola Brambilla, centrocampista della San Marino Academy.

Sono state tante le domande che i nostri ragazzi le hanno rivolto e che non riguardavano solo la sua carriera sportiva. Ringraziamo ancora tantissimo Viola per la sua disponibilità e simpatia e auguriamo a lei e a tutta la squadra tanti successi futuri.

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.



