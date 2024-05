Puntata del 26 maggio 2024

Puntata del 26 maggio 2024.

In questa puntata di maggio ci siamo collegati con Daniele Vendemini e Omar Castellotti. Sono due cari amici e fan della nostra trasmissione radiofonica che li ha ispirati per scrivere una tesi e diversi articoli di giornale.





Daniele Vendemini in collegamento da Roma ci ha raccontato lo sviluppo della sua tesi di laurea incentrata su #radiotutti. Omar Castellotti dal lodigiano ci ha parlato dei suoi articoli rivolti al nostro programma e dei suoi progetti con ALIS (Associazione Lodigiana per l’Inclusione Sociale Odv). Maggiori informazioni sul sito: www.lodialisblog.wordpress.com

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.



