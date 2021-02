Puntata del 28 febbraio 2021

In questa puntata è venuto a trovarci Giacomo Tassinari, in arte Jack The Trick, reduce dal suo ultimo successo "Nasa". Ci ha raccontato com'è nata la sua passione per la musica rap e ha risposto a tutte le domande dei nostri ragazzi.

RadioTutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.



