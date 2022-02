Puntata del 28 febbraio 2022

I ragazzi di Radio Tutti tornano a tenervi compagnia insieme ad Anna Gaspari e Irol. Tornano a trovarci anche graditissimi ospiti come Alessandro Zonzini chitarrista degli "Alibi", la band sammarinese ha partecipato a "Una Voce per San Marino". Alessandro ha risposto alle domande dei ragazzi, raccontandoci molte curiosità sul loro ultimo album "Confini del Mondo" e sul gruppo del quale fanno parte anche Enrico Evangelisti, pianoforte e voce e Riccardo Gasperoni al basso.

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

