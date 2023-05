Puntata del 28 maggio 2023

Puntata del 28 maggio 2023.

Una puntata dedicata allo sport in previsione dei "World Summer Games", che si svolgeranno a Berlino dal 17 al 25 giugno, dove sarà presente il Team di Special Olympics San Marino. Il presidente della delegazione Barbara Frisoni è stata nostra ospite per rispondere alle domande dei nostri ragazzi, alcuni di loro protagonisti di questo importante evento sportivo. Un ringraziamento a Barbara che ci ha raccontato tante novità e curiosità di questa edizione e un grande "In bocca al lupo" ai nostri atleti sammarinesi che, come sempre, ci regalano tante soddisfazioni.

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

