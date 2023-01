Puntata del 29 gennaio 2023

In questa prima puntata di Radio Tutti del 2023, siamo andati all'Auditorium Little Tony durante una giornata di audizioni di Una Voce per San Marino, il concorso che porterà il vincitore a rappresentare San Marino all' Eurovision Song Contest. Lì abbiamo incontrato Mimmo Paganelli e Nabùk che fanno parte della giuria. Disponibili e simpaticissimi, i giurati hanno risposto alle domande dei ragazzi riguardo le canzoni, gli artisti che si susseguono sul palco, la musica e i consigli che due esperti come loro potevano dare ai giovani che si avvicinano a questo mondo. Una puntata molto interessante che vi invitiamo ad ascoltare. Continuate a seguirci in diretta su Radio San Marino l' ultima domenica di ogni mese alle ore 9.

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.





