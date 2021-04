Puntata del 30 aprile 2021

Puntata del 30 aprile 2021.

In questa puntata di RadioTutti è stato un vero piacere fare due chiacchiere con una grande artista: Monica Hill. Bella e simpatica, Monica ha risposto alle domande dei ragazzi, ci ha parlato del suo lavoro da corista e delle sue passioni. Dopo aver accompagnato con la sua splendida voce artisti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e i cantanti di Sanremo, aspettiamo di riascoltarla e rivederla presto in grandi live musicali.

RadioTutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

