Puntata del 30 aprile 2022.

Grazie a Lucia Righi, responsabile de Il Castello del Circo di San Marino, che in questa puntata di RadioTutti ci ha raccontato le tante attività che si svolgono all' interno di questo spazio dedicato all' arte circense.

Corsi, spettacoli e laboratori per tutte le età e tanti progetti futuri nel primo Circo Stabile della Repubblica di San Marino.

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

