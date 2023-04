Puntata del 30 aprile 2023

Per il 30esimo compleanno di Radio San Marino e il 19esimo di San Marino Classic, gli ospiti di questa puntata di RadioTutti sono stati Lia Fiorio e Stefano Coveri.

Speakers storici dei 102.7, ci hanno raccontato il lavoro di coloro che si occupano in un' emittente radiofonica e della creazione di un palinsesto, rispondendo alle tante curiosità dei nostri ragazzi.

Un ringraziamento a Lia e Stefano per la loro disponibilità e Tanti Auguri di Buon Compleanno a Radio San Marino e San Marino Classic.

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

