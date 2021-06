Puntata del 30 giugno 2021

Ultima puntata di Radio Tutti prima della pausa estiva. Un incontro all' aperto nel quale i ragazzi hanno raccontato come trascorreranno l' estate e, in anteprima abbiamo ascoltato un assaggio del nuovo singolo di Irol.

Nei mesi di luglio e agosto riascolterete i momenti più belli estratti dalle puntate di questa edizione mentre l' appuntamento con la nuova stagione è per settembre. Buona estate a tutti!

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

