Puntata del 30 giugno 2022

Ultima puntata di Radio Tutti prima della pausa estiva che come di consueto si è svolta alla Casa Vacanze San Marino a Pinarella di Cervia. Una chiacchierata dedicata a come trascorreremo l' estate e con Anna, Irol e i ragazzi di Radiotutti c' erano anche due graditissimi ospiti: Paolo Bartolini e Lilly Della Balda di Radio Web InVolo che ci hanno parlato dei loro format radiofonici e delle nuove idee da realizzare nel prossimo palinsesto autunno-inverno.

Buon ascolto e buona estate a tutti!

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.