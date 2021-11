Puntata del 30 novembre 2021

Puntata del 30 novembre 2021.

Una puntata molto divertente questa di novembre, con le imitazioni di Carlo Frisi, un grande artista che nella sua lunga carriera ha lavorato con i più importanti personaggi della TV. Carlo ci ha parlato del suo lavoro e del suo prossimo spettacolo, rispondendo a tutte le domande dei nostri ragazzi.

Anche il nostro Direttore Carlo Romeo ci ha fatto una graditissima visita, per salutarci e ripercorrere insieme a noi le tappe di questo programma che ha già compiuto sei anni.

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

