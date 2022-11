Puntata del 30 ottobre 2022

Prima puntata della nuova stagione di Radio Tutti con i nostri ragazzi, Irol e Anna Gaspari che vi terranno compagnia fino a giugno del prossimo anno, l' ultima domenica di ogni mese dalle ore 9 alle 10.

Con Halloween alle porte i nostri bravissimi speakers ci hanno raccontato qualche curiosità su questa ricorrenza, la ricetta del dolce tipico di novembre e come trascorreranno la serata del 31... ma non solo.

Musica, concerti e sport sono stati gli altri argomenti di questo divertente appuntamento.









Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.