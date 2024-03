RADIO TUTTI Puntata del 31 Marzo 2024

L'ultima domenica del mese, come sempre alle ore 10, c'è l'appuntamento con Radio Tutti. In questa puntata sono venuti a trovarci i comici sammarinesi Bromance, recentemente hanno vinto concorsi nazionali e partecipato anche alla finalissima di "Una Voce Per San Marino 2024". I Bromance hanno poi risposto alle domande dei nostri ragazzi. Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.



