Puntata del 31 ottobre 2021

In questa puntata di Radio Tutti è venuto a trovarci Michele Zanotti dei Drumness che ci ha raccontato com'è nato il gruppo e la loro musica, che fonde le sonorità del tamburo medievale con quelle elettroniche.

I nostri ragazzi hanno fatto tante domande a Michele e hanno provato a suonare il tamburo. Grazie alla disponibilità e alla simpatia di Michele, che speriamo di ritrovare ancora a Radio Tutti insieme agli altri componenti della formazione.

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.