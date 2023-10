Radio Tutti 31 Ottobre

Radio Tutti 31 Ottobre.

In questa puntata abbiamo parlato con i ragazzi del loro ritorno dall'estate, i loro ricordi e le loro esperienze durante i mesi estivi. Essendo il giorno di Halloween abbiamo anche chiesto ai nostri speaker cosa faranno la notte del 31, ci sarà anche il Rally di Halloween in questi giorni, ne abbiamo approfittato per parlare con i nostri ragazzi anche di Rally Legend che si è concluso da pochissimo .

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.



I più letti della settimana: