Radio Tutti - Puntata del 30 settembre 2021

Radio Tutti riparte dopo la pausa estiva. Prima puntata di questa nuova edizione che vede come sempre protagonisti i nostri ragazzi accompagnati da Anna e Irol. Sempre tanto entusiasmo e tante idee anche per questo nuovo anno insieme, sempre l' ultimo giorno di ogni mese alle ore 10. Continuate a seguirci sui 102.7 di Radio San Marino per scoprire tutte le novità di questa edizione 2021-2022.

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

